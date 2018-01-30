Глава МИД Италии в среду посетит Донбасс

КИЕВ. 30 января. УНН. Глава МИД Италии Анжелина Альфано в среду посетит Донбасс. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

Анжелина Альфано отметил, что ОБСЕ (действующим председателем которой он является) обеспокоена гуманитарной ситуацией на востоке Украины.

"Именно поэтому мы завтра посетим Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию, которая там происходит", - отметил министр.

Напомним, главы МИД Украины и Италии Павел Климкин и Анжелина Альфано обсудили расширение потенциала миссии ОБСЕ в Украине.