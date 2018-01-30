Исследователи установили связь между правительством Асада и химатаками в Сирии - СМИ

КИЕВ. 30 января. УНН. В результате проведенных лабораторных испытаний ученым впервые удалось доказать связь между сирийскими правительственными запасами химического оружия и самой крупной за время войны в Сирии атакой с использованием нервно-паралитического газа зарин. Об этом изданию Reuters сообщили источники в сфере дипломатии и ученые, передает УНН.

Лаборатории, работающие на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), сравнили образцы, собранные миссией ООН в пригороде Дамаска Гуте после химической атаки 21 августа 2013 года, когда сотни мирных жителей погибли от отравления зарином, с химическими веществами, переданными Дамаском для уничтожения в 2014 году.

Тесты обнаружили "маркеры" в образцах с Гуты и с местности, где произошли две другие атаки с использованием вещества, в населенном пункте Хан-Шейхун на территории мухафазы Идлиб 4 апреля 2017 года и Хан аль-Ассал в Алеппо, в марте 2013 года.

"Мы сравнили Хан-Шейхун, Хан аль-Ассал, Гуту. "Метки" всех трех совпадали", - сообщил источник.

ОЗХО отказалась от официальных комментариев. Сирия неоднократно отрицала использования химического оружия в конфликте и обвиняет в химических атаках на территории Гуты повстанцев. Россия также отрицает, что сирийские правительственные силы осуществляют химические атаки и ставит под сомнение надежность отчетов ОЗХО.

Атака с использованием зарина в Хан-Шейхуне в апреле прошлого года побудила президента США Дональда Трампа отдать приказ о ракетном ударе по авиабазе Шайрат, откуда, сообщается, была начата операция в Сирии.