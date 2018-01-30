Во Львове полиция задержала двух наркодилеров

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня во Львове правоохранители задержали группу наркодилеров. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Работники Управления противодействия наркопреступности полиции Львовской области совместно с следственным отделом Жовкивского отделения полиции и под процессуальным руководством Червоноградской местной прокуратуры задержали преступную группу наркодилеров, которые организовали во Львове и области сбыт наркотических средств и психотропных веществ - "метадон", "амфетамин", "метамфетамин".

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В состав группы входили два человека. Во время задержания и санкционированных обысков у злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли фольговые свертки с содержанием вещества, извне похожего на наркотическое средство "метадон", полиэтиленовый пакет с содержанием вещества, извне похожего на психотропное вещество "метамфетамин", полиэтиленовые пакеты с веществом, внешне похожим на психотропное вещество "амфетамин", полиэтиленовые пакеты с измельченным веществом зеленого цвета, внешне похожим на наркотическое средство "каннабис", электронные весы, банковские карточки, мобильные телефоны, ампулы для инъекций, шприцы и денежные средства, полученные от сбыта наркотиков.

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Все изъятое направлено на экспертное исследование. Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Извещены о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании наркодилерам меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование.