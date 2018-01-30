Аваков обсудил с министром иностранных дел Италии дело Маркива

КИЕВ. 30 января. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков с министром иностранных дел Павлом Климкиным обсудили с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано дело задержанного украинского добровольца Виталия Маркива. Об этом написал в Twitter Арсен Аваков, передает УНН.

"Вместе с министром Климкиным провели встречу с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано по делу солдата Маркива", - сообщил Аваков.

Он добавил, что "разговор получился" с министром иностранных дел Италии.

Напомним, украинского добровольца задержали в Италии по подозрению в причастности к смерти журналиста.