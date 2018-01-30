Реакция киевлян на перестрелку в “Национальных лотереях”

КИЕВ. 30 января. УНН. Игорное заведение “Украинских национальных лотерей”, где вчера произошла перестрелка, местные жители считают азартным клубом. Про это они рассказали корреспонденту УНН.

Они уверены, что под вывеской “лотерей” скрывались обычные автоматы, а полиция способствовала такому бизнесу, игнорируя неоднократные обращения жильцов.

В целом же опрошенные отмечают, что подобные заведения, особенно в спальных районах, не безопасны для окружающих. Они не хотят легализации азартных игр в Украине и негативно оценивают такую инициативу власти.

Напомним, во время перестрелки в столичном заведении “УНЛ” убит человек.