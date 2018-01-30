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В марте в Дюссельдорфе состоится всемирная выставка алкоголя

В марте в Дюссельдорфе состоится всемирная выставка алкоголя

КИЕВ. 30 января. УНН. В немецком городе Дюссельдорф 18-21 марта 2018 года состоится уже традиционная выставка алкогольной продукции со всего мира ProWein 2018, передает УНН со ссылкой на анонс мероприятия

Сообщается, что участие в выставке будут принимать винопроизводители, производители крепких алкогольных напитков и пива.

С полным перечнем участников можно ознакомиться на "стене" конкурса по ссылке

Стоит отметить, что среди заявленных брендов есть и известные украинские алкогольные напитки. В частности, бренды водки Medoff и MERNAYA компании Eastern Beverage Trading.

Напомним, как сообщал УНН, согласно результатам исследования, водку Medoff предпочитает каждый пятый украинец

Добавим, что указанный бренд в течение 2017 года завоевал 16 медалей престижных конкурсов, что проходили в США, Бельгии, Англии, Франции, Германии и Австралии.

Источник: УНН
Теги: Германия, алкоголь, выставка, Eastern Beverage Trading
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