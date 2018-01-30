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"Шахтер" потерпел поражение на старте розыгрыша "Dubai Cup"

"Шахтер" потерпел поражение на старте розыгрыша "Dubai Cup"

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КИЕВ. 30 января. УНН. Донецкий "Шахтер" начал второй тренировочный сбор в Дубае матчем с 12-кратным чемпионом Дании "Копенгагеном" в рамках турнира "Dubai Cup", передает УНН.

В середине тайма Исмаили обыгрался в стеночку с Тайсоном и вышел практически один на один с кипером датчан, который парировал удар бразильского фулбэка. Позже Фред со штрафного попал в перекладину ворот. А в дополнительное время произошел курьезный гол в ворота Пятова. Футболист "Копенгагена" Сков прострелил в штрафную, мяч попал в голову Исмаили и залетел за шиворот Пятову.

На старте второй половины "Копенгаген" удвоил преимущество. Мяч головой забил Петер Анкерсен, которого защитники "горняков" оставили без опеки на дальней штанге ворот. Тайсону удалось отыграть один мяч на 57 минуте - Исмаили получил мяч в штрафной, придержал его, Тайсон ворвался к уголовной зоны, завладел мячом и отправил его к цели (1:2).

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В дальнейшем "оранжево-черные" действовали первым номером и создавали опасность у ворот противника. На 68-й минуте прострел Коваленко завершился попаданием мяча в штангу после срезки игрока датчан. Впоследствии Феррейра наносил острого удара в нижний угол - мяч пролетел мимо ворот.

Добавим, что 3 февраля на "Шахтер" ждет противостояние с клубом Эдуарда Соболя "Славией".

Источник: УНН
Теги: футбол, Шахтер
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