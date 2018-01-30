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В Луганской области горел лицей, эвакуировали около 180 детей

В Луганской области горел лицей, эвакуировали около 180 детей

КИЕВ. 30 января. УНН. В Луганской области во время ликвидации пожара в помещении учебного заведения, спасатели эвакуировали 177 человек, из них 174 - ребенка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, 30 января в 4:53 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Лицее - интернате с усиленной военной подготовкой на ул. Мичурина г.Кременная.

"На момент прибытия, спасатели 21-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что в комнате подвального помещения пищеблока горит холодильник. Были эвакуированы 177 человек, из которых 174 - ребенка", - говорится в сообщении.

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Пожар локализован в 05:15 и в 05:40 ликвидирован.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

Сообщается, что огнем уничтожено холодильник бытового назначения.

Предполагаемая причина пожара - замыкание электрического провода морозильной камеры холодильника.

Источник: УНН
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