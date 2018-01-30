Украина заняла первое место в мире по экспорту мяса птицы в ЕС

КИЕВ. 30 января. УНН. В январе-октябре Украина экспортировала 129,7 тыс. тонн мяса птицы в страны Европейского Союза, заняв первое место в рейтинге стран мира по экспорту соответствующей продукции. Об этом сообщает Евростат, передает УНН.

Второе место в мире занимает Гонконг. В январе-октябре Гонконг экспортировал 122,1 тыс. тонн мяса птицы в страны Европейского Союза. Замыкает тройку лидеров Гана с показателем экспорта мяса птицы в 113,4 тыс. тонн.

Также сообщается, что за год (январь-октябрь 2017 до января-октября 2016) Украина нарастила экспорт мяса птицы в страны ЕС на 38%.

Напомним, крупнейшим производителем и экспортером курятины в Украине считается компания "Мироновский хлебопродукт" с его брендом "Наша Ряба".

Также напомним, премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинских производителей увеличивать экспорт отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью. На уровне правительства им будут помогать вновь Офис поддержки экспорта и экспортно - кредитная Агентство.