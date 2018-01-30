В Минсоцполитики рассказали, на сколько повысили размер ежемесячной адресной помощи ВПЛ

КИЕВ. 30 января. УНН. Правительство повысило размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.

Правительство приняло постановление от 17.01.2018 № 15 "О внесении изменений в пункт 3 Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг".

Постановление предусматривает:

• повышение размера ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг лицам, получающим пенсии, и детям - с 884 до 1000 гривен;

• повышение предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью, - с 2400 до 3000 гривен и до 5000 гривен многодетным семьям.

Постановление вступило в силу 20.01.2018. С тех пор денежная помощь будет назначена и перечислена указанным категориям лиц в повышенном размере.

Напомним, ранее сообщалось, что государство в течение 2017 выплатила денежную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе жилищно-коммунальные услуги, почти 2,8 млрд грн.