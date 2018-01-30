Италия поддерживает санкции против РФ

КИЕВ. 30 января. УНН. Итальянское правительство поддерживает политику санкций против РФ. Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Анжелино Альфано, передает корреспондент УНН.

"Сегодня хочу поблагодарить (министра - ред.) за его четкую последовательную позицию по поддержке Украины относительно нашей независимости и территориальной целостности, а также по вопросу санкций против России, и эту позицию Италия неоднократно выражала и в рамках ЕС, и в рамках "большой семерки", - сказал он.

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Напомним, главы МИД Украины и Италии Павел Климкин и Анжелино Альфано обсудили расширение потенциала миссии ОБСЕ в Украине.