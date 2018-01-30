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Италия поддерживает санкции против РФ

Италия поддерживает санкции против РФ

КИЕВ. 30 января. УНН. Итальянское правительство поддерживает политику санкций против РФ. Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Анжелино Альфано, передает корреспондент УНН.

"Сегодня хочу поблагодарить (министра - ред.) за его четкую последовательную позицию по поддержке Украины относительно нашей независимости и территориальной целостности, а также по вопросу санкций против России, и эту позицию Италия неоднократно выражала и в рамках ЕС, и в рамках "большой семерки", - сказал он.

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Напомним, главы МИД Украины и Италии Павел Климкин и Анжелино Альфано обсудили расширение потенциала миссии ОБСЕ в Украине.

Источник: УНН
Теги: РФ, санкции
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