В 2017 году пограничники задержали около 4 тыс. незаконных мигрантов

КИЕВ. 30 января. УНН. В течение прошлого года пограничники задержали около 4 тыс. незаконных мигрантов, изъяли контрабандных товаров на сумму более 400 млн грн и почти тонну наркотиков. Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, об этом сообщил сегодня в Черкасской области на расширенном выездном заседании Коллегии Госпогранслужбы ее председатель Петр Цигикал, передает УНН.

"В 2017 году пограничники задержали 3,8 тыс. незаконных мигрантов, а еще обнаружили во время проведения мер контроля 917 ед. оружия, 19 тыс. боеприпасов, 13 кг взрывчатки, а также 900 кг наркотиков и психотропных. Эти цифры действительно впечатляют, но это еще не все - добавьте к ним выявлению незаконно перемещаемых товаров на 440 млн грн в рамках противодействия экономической преступности и более 8 млн пачек контрабанды сигарет изъятой у злоумышленников", - сказал Цигикал.

Как сообщал УНН, экипажи беспилотников центра подготовки ГНСУ за год существования подразделения совершили более 400 полетов.