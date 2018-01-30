Эксперт: застройщики смогли удержать рынок жилой недвижимости

КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня на рынке жилой недвижимости ситуация в пользу застройщиков - первичная недвижимость до сих пор пользуется большим спросом у инвесторов, чем вторичная. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт Анатолий Топал.

Однако, по мнению эксперта, 2018 год начался с постепенного подорожания строительства на которое вынуждены идти застройщики. Этому способствует ряд факторов: необходимость повышать рост минимальной заработной платы, а с ней и всех отчислений.

"Нормальные застройщики вынуждены поднимать цены", - считает эксперт.

Он отметил, что есть недобросовестные застройщики, которые снижают стоимость за счет качества строительства или создают строительные пирамиды: привлекают средства на новые площадки для того, чтобы завершить предыдущие объекты.

На сегодня соотношение на рынке жилой недвижимости, по оценкам эксперта Топала, где-то 55 на 45% в пользу первичной недвижимости. Хотя в 2014-15 годах соотношение доходило до 80% в пользу новостроек.

Причиной изменения соотношения стали скандалы вокруг отдельных застройщиков. По мнению эксперта, государство должно взяться за проблему доверия к застройщику, а пока со стороны государства нет реальных шагов, он посоветовал тщательно изучать репутацию застройщика.

Как сообщал УНН, в условиях насыщенности рынка жилой недвижимости предложениями эксперты советуют инвестору тщательно подходить к выбору жилья и обращать внимание не только на цену или расположение объекта, а прежде всего на репутацию застройщика и опыт в реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик Холдинговая компания "Киевгорстрой" имеет за плечами более чем 60-летнюю историю успешной работы в сфере строительства. На сегодняшний день в работе в компании находится около 1,5 млн кв. м недвижимости на разных стадиях.

В течение 2017 года холдинг ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В 2017 году компания начала работу над рядом новых объектов, в том числе "Манхэттен", "Миракс", "Медовый", Каховская. Сейчас они находятся в активных стадиях строительства. Например, на Каховской уже куплено почти 50% квартир.