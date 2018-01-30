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В России будут блокировать нелегально ввезенные гаджеты

В России будут блокировать нелегально ввезенные гаджеты

КИЕВ. 30 января. УНН. В Ассоциации компаний интернет-торговли предложили вносить в черный список и блокировать украденные или ввезенные нелегально смартфоны и планшеты. Об этом сообщает "Коммерсант", передает УНН.

В частности, для борьбы с серым импортом в Ассоциации предлагают обязать покупателей регистрировать ввозимые устройства: бесплатно можно будет провезти не более одного в год, за второй придется заплатить 20 долларов, а за каждый последующий — 30 долларов.

Также АКИТ предлагает создать информационную систему контроля IMEI-кодов, которая будет включать в себя национальный реестр — единую базу идентификаторов, разделенную на белый, серый и черный списки.

Напомним, ранее сообщалось, что корпорация Apple в два раза - с 40 до 20 млн - сократит намеченный на январь-март текущего года план производства нового смартфона iPhone X из-за низкого спроса. 

Источник: УНН
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