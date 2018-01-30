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Вторник, 30 января 2018, 18:08 • Дарья Чабанова
Еврокомиссия приняла к сведению "кремлевский список" США
КИЕВ. 30 января. УНН. Европейская комиссия "приняла к сведению" "кремлевский список" США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Еврокомиссии, передает УНН.
"Мы принимаем к сведению этот отчет", - заявил представитель Еврокомиссии.
Источник "РИА Новости" также отметил, что этот доклад не является санкционным списком
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко в связи с представлением в США "кремлевского доклада" поблагодарил Вашингтон за "очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии" и отметил, что рассчитывает на соответствующие решения и со стороны европейских партнеров.
Источник: УНН
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