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Еврокомиссия приняла к сведению "кремлевский список" США

Еврокомиссия приняла к сведению "кремлевский список" США

КИЕВ. 30 января. УНН. Европейская комиссия "приняла к сведению" "кремлевский список" США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Еврокомиссии, передает УНН

"Мы принимаем к сведению этот отчет", - заявил представитель Еврокомиссии.

Источник "РИА Новости" также отметил, что этот доклад не является санкционным списком

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко в связи с представлением в США "кремлевского доклада" поблагодарил Вашингтон за "очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии" и отметил, что рассчитывает на соответствующие решения и со стороны европейских партнеров. 

Источник: УНН
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