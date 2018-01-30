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В ЕС считают целесообразным углубление торгового сотрудничества с Украиной

В ЕС считают целесообразным углубление торгового сотрудничества с Украиной

КИЕВ. 30 января. УНН. Торговый обмен между Украиной и ЕС за последние годы увеличился более чем на 30%. И мы имеем основания полагать, что такая тенденция имеет продолжаться. Об этом заявил во время украинского-итальянского бизнес-форума глава представительства ЕС в Украине Хюґ Мингарелли, передает корреспондент УНН.

"Торговый обмен между ЕС и Украиной за последние годы вырос более чем на 30%. Мы имеем основания думать, что все это должно продолжаться. Работа по ЗСТ должно способствовать этому", - отметил он.

По его словам, когда экономика Украины будет полноценной частью экономики ЕС, европейцам будет легче инвестировать в Украину и сотрудничать с ней.

Напомним, за последние три года Евросоюз мобилизовал на помощь Украине более 10 млрд евро, в том числе более 100 млн евро на реформирование более 10 министерств и двух государственных учреждений.

Источник: УНН
Теги: ЕС, торговля
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