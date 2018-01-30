В 2017 году количество новостроек в столице выросло на треть

КИЕВ. 30 января. УНН. Количество новостроек в Киеве в 2017 году выросло на 27% по сравнению с предыдущим годом и в целом, по состоянию на конец года, составило 197 проектов, сообщила эксперт по консалтингу Марина Гуревич, передает УНН.

"В Киеве наибольшее количество объектов было введено в Голосеевском районе", - сообщила Гуревич.

В Киевской области лидером по вводу в эксплуатацию жилья стал Ирпень.

Среди основных тенденций на рынке недвижимости эксперт назвала снижение доли жилья эконом-класса (на конец года доля составляла 35%) и рост жилья в сегменте комфорт (до 32%). В то же время средняя площадь жилья в течение года уменьшалась, но выросло количество двухкомнатных квартир.

Как сообщал УНН, в условиях насыщенности рынка жилой недвижимости предложениями эксперты советуют инвестору тщательно подходить к выбору жилья и обращать внимание не только на цену или расположение объекта, а прежде всего на репутацию застройщика и опыт в реализации проектов. Например, крупнейший столичный застройщик Холдинговая компания "Киевгорстрой" имеет за плечами более чем 60-летнюю историю успешной работы в сфере строительства. На сегодняшний день в работе в компании находится около 1,5 млн кв. м недвижимости на разных стадиях.

В течение 2017 года холдинг ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В 2017 году компания начала работу над рядом новых объектов, в том числе "Манхэттен", "Миракс", "Медовый", Каховская. Сейчас они находятся в активных стадиях строительства. Например, на Каховской уже куплено почти 50% квартир.