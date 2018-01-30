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Боевики обстреляли позиции у Водяного, погиб военный

Боевики обстреляли позиции у Водяного, погиб военный

КИЕВ. 30 января. УНН. С начала суток в результате обстрелов боевиков в районные Водяного погиб украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Более суток на линии соприкосновения удерживался режим прекращения огня, однако полного соблюдения перемирия сегодня достичь не удалось. В полдень российско-оккупационные группировки восстановили огневые провокации и нарушили режим тишины - на Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим позициям у Водяного на Приазовье. К сожалению, вследствие враждебного обстрела погиб военнослужащий сил АТО", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки на Донбассе боевики совершили лишь один обстрел позиций Вооруженных сил Украины.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, обстрел, боевики
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