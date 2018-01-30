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Италия почти на четверть увеличила импорт товаров из Украины

Италия почти на четверть увеличила импорт товаров из Украины

КИЕВ. 30 января. УНН. Экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8%, а импорт - на 23,5%. Об этом заявил во время открытия украинского-итальянского бизнес-форума министр иностранных дел Итальянской Республики Анджелино Альфано, передает корреспондент УНН.

"Экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8%, а импорт - на 23,5%. Это означает, что произошел рывок вперед в нашем деловом обмене. И мы должны его углублять", - сообщил Анджелино Альфано.

По его словам, странам нужно преодолеть старое видение внешней политики, в том числе имеется в виду развитие экономической дипломатии.

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"Итальянские предприниматели имеют большую заинтересованность в сотрудничестве с Украиной. Реформы, которые проводятся в Украине, каждый раз увеличивают ее интегрированность в Европу. Призываю итальянские предприятия инвестировать в Украину", - подчеркнул министр иностранных дел Италии.

Источник: УНН
Теги: Украина, импорт, Италия
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