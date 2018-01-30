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В Минэнергоугля назвали самые перспективные направления для итальянских инвестиций в энергосектор

В Минэнергоугля назвали самые перспективные направления для итальянских инвестиций в энергосектор

КИЕВ. 30 января. УНН. Наиболее перспективными направлениями для инвестиций, в том числе со стороны итальянских компаний, в украинском енрегосектор есть возобновляемые источники энергии и газодобыча. Об этом сообщила во время украинского-итальянского бизнес-форума заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас Украина переживает один из самых динамичных периодов в энергосекторе. Были приняты законы о рынке газа, рынке электроэнергии, утверждена энергетическая стратегия. Уже сейчас наблюдается оживление инвесторов по таким направлениям как возобновляемые источники энергии. Приглашаю итальянские компании попробовать себя в этом секторе", - отметила она.

Кроме того, по словам Бойко, правительство Украины курс на увеличение собственной газодобычи.

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"Итальянские компании здесь имеют больше перспектив. Для Украины важно наращивать добычу как традиционных так и нетрадиционных углеводородов", - обратила внимание заместитель министра энергетики.

Также она добавила, что Украина нуждается в инвестициях в энергетическую инфраструктуру, в частности ее модернизацию.

Источник: УНН
Теги: инвестиции, Италия, Минэнергоугля
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