Италия рассчитывает на сотрудничество с Украиной в трех областях

КИЕВ. 30 января. УНН. Италия в будущем рассчитывает на усиленное сотрудничество с Украиной в области инфраструктуры, энергетики и инновациях. Об этом сказал министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте украинского правительства.

Министр подчеркнул, что в последнее время итальянский экспорт в Украину и украинский в Италию существенно вырос.

"Это хорошие показатели. И такими темпами наше партнерство быстро приобретет признаки стратегического. Мы рассчитываем на сотрудничество в области инфраструктуры, энергетики, инновациях ", - сказал глава МИД Италии.

Отметим, что Италия входит в десятку крупнейших торговых партнеров Украины. Государство поставляет в Италию большой спектр агропродукции, и является поставщиком номер один по таким культурам, как подсолнечное и рапсовое масло, кукуруза, жмых.

По результатам 2016 товарооборот только в сегменте агропродукции между двумя странами превысил 780 млн долл. За 11 месяцев 2017 объем украинского агроэкспорта в Италию составил 796,3 млн долл. США.

Напомним, по словам министра иностранных дел Итальянской Республики Анджелино Альфано, экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8%, а импорт - на 23,5%.