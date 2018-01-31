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Завтра в Киеве будет ветрено

Завтра в Киеве будет ветрено

КИЕВ. 30 января. УНН. Ночью 31 января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м / с. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

Также, по прогнозу синоптиков, завтра в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью и днем ​​около 0°.

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В первые дни февраля синоптики обещают небольшое потепление. 1 февраля ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. 2 февраля небольшой дождь и мокрый снег, ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Источник: УНН
Теги: снег, Киев, дождь
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