Новости: Киев
Вторник, 30 января 2018, 20:19 • Тоня Туманова
Завтра в Киеве будет ветрено
КИЕВ. 30 января. УНН. Ночью 31 января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м / с. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
Также, по прогнозу синоптиков, завтра в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью и днем около 0°.
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В первые дни февраля синоптики обещают небольшое потепление. 1 февраля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. 2 февраля небольшой дождь и мокрый снег, ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.
Источник: УНН
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