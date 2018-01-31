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Олимпийская чемпионка Пидгрушная может стать запасной на ОИ-2018

Олимпийская чемпионка Пидгрушная может стать запасной на ОИ-2018

КИЕВ. 30 января. УНН. Победительница Олимпиады, чемпионка мира Елена Пидгрушная может поехать на Олимпийские Игры в качестве запасной. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Владимир Брынзак, сообщает УНН со ссылкой на сообщество в Facebook "UA: Биатлон".

"Рассматриваем такой вариант, что Пидгрушная на Олимпиаде будет запасной. Причина - ее состояние здоровья. Она мало тренировалась в Рупольдинге из-за болезни. Затем переехала в Италию в Риднау, но там тоже не тренировалась. Сейчас она в Киеве, посещает врачей. Или сможет ли она подготовиться к Играм - вопро ", - сообщил Брынзак.

Стоит отметить, что сегодня утром Пидгрушная не приехала в Национальный олимпийский комитет Украины для получения олимпийской формы, но планирует прибыть в комитет до конца дня - после посещения врача.

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Заметим, что в Пидгрушной также запланирована встреча с Брынзаком - по поводу ее участия в Олимпиаде.

Добавим также, 31-летняя спортсменка выигрывала в эстафете "золото" ОИ-2014, также "золотую", "бронзовую" и две серебряные медали на чемпионатах мира и 5 золотых наград на ЧЕ.

Источник: УНН
Теги: биатлон, Олимпиада-2018
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