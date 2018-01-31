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Геращенко: если "в списке США все россияне", то в путинском - все украинцы

Геращенко: если "в списке США все россияне", то в путинском - все украинцы

КИЕВ. 30 января. УНН. В путинском списке - все украинцы, потому что нет украинской семьи, которую бы не затронула российская агрессия, кто бы не потерял близкого человека, или друга, родственников или имущество. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, комментируя высказывание президента РФ, что в докладе США "все россияне", передает УНН.

"Путин заявил, что в американском списке докладе Минфина США - "все россияне", мол, туда включены предприятия, а это трудовые коллективы, простые люди и тд. На самом деле, это в путинском списке - все украинцы, потому что нет украинской семьи, которую не затронула российская агрессия, кто бы не потерял близкого человека, или друга, родственников или имущество", -написала Геращенко.

Она напомнила о тысячах убитых, десятки тысяч раненых, украденных предприятиях и территориях, искалеченных людях и др.

"И санкционный список - это малая цена за развязанную войну и агрессию. И цена за преступления против Украины должна только расти", - добавила Геращенко.

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Уполномоченная отметила, что официальные представители США подчеркивают, что это лишь доклад и только списки - и это пока не усиление санкций.

"Но доклад и списки уже имеют сильный эффект на российский истеблишмент, потому что это черная метка, знак, что в приличном обществе их будут сторониться. В то же время США оставляет возможности для диалога, неоднозначно показывает, что теперь мяч на стороне РФ. Выполнение минских соглашений, прекращение агрессии, освобождение украинских заложников и политзаключенных, прекращение финансирования боевиков и поддержки так называемых "республик", возвращение Донбасса и Крыма, введение миротворческой миссии ООН на оккупированные территории для принуждения к миру - вот что ожидает Вашингтон от Москвы. Если же Кремль выберет путь эскалации - то включат болезненные санкции. Выбор за Кремлем", - добавила Геращенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что не видел "кремлевский список" минфина США, но пошутил, что ему "обидно" в него не попасть.

Источник: УНН
Теги: США, Донбасс, Путин, Украина
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