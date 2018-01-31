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В Киеве "заминировали" центральный железнодорожный вокзал

В Киеве "заминировали" центральный железнодорожный вокзал

КИЕВ. 30 января. УНН. В полицию Киева поступило сообщение о заминировании центрального железнодорожного вокзала, однако это не повлияло на работу железной дороги. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникаций ГУНП Киева.

"Никакого заминирования (вокзала - ред.) нет и не было. Эвакуация людей также не проводилась", - сообщили в полиции.

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В то же время в отделе коммуникации подтвердили информацию о сообщении о заминировании.

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"Да, поступило, но информация не подтвердилась, в настоящее время все хорошо, никакого заминировании не было. Ничего не закрывали, вокзал работает в обычном режиме", - рассказали в управлении.

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование, вокзал
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