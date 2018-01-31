Славутич оставили без газа

КИЕВ. 30 января. УНН. Город Славутич в Киевской области во вторник, 30 января, отключили от газоснабжения из-за задолженности теплоснабжающих предприятий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевоблгаза", передает УНН.

"По состоянию на 30 января 2018 НАК "Нафтогаз Украины" не выделил для жителей г.. Славутич необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, согласно постановлению НКРЕКП № 2494 от 30.09.2015 г.. ПАО "Киевоблгаз" осуществляет распределение природного газа потребителям, в том числе производителям тепловой энергии, исключительно при наличии у них подтвержденных объемов (лимитов) природного газа на соответствующий расчетный период соответствии с заключенным договором поставки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина сократила запасы газа в ПХГ до 12,73 млрд куб. м

"Из-за отсутствия в КП УЖКХ г. Славутич подтвержденных НАК "Нафтогаз Украины" объемов природного газа на январь 2018 года, ПАО "Киевоблгаз" не имеет оснований для дальнейшего распределения объемов природного газа.

Учитывая такие обстоятельства ПАО "Киевоблгаз" вынуждено было прекратить газоснабжение для потребителей г.. Славутич, поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство", - отметили в пресс-службе.