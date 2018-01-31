Порошенко обсудил с председателем ОБСЕ ухудшение ситуации в Крыму и на Донбассе

КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, действующим председателем ОБСЕ Анджелино Альфано обсудил ухудшение ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Глава Украинского государства поздравил Италию с началом председательства в ОБСЕ и поблагодарил за включение вопроса урегулирования ситуации на Донбассе в приоритеты их работы. Было отдельно привлечено внимание на дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Президент Украины проинформировал итальянского собеседника о ситуации на Донбассе и приветствовал решение Анджелино Альфано посетить этот регион, который страдает от российской агрессии, 31 января 2018 года.

Собеседники, по информации АП, обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия. Глава внешнеполитического ведомства Италии поздравил активизацию итальянского бизнеса в Украине в результате улучшения инвестиционного климата путем проведения успешных реформ.

"Глава украинского государства поблагодарил представителя Италии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности соавторство соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - добавили в пресс-службе.

Ранее глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил, что для Италии очень важно решить сложную ситуацию, которая сложилась в Украине.