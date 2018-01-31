Украина и Италия, вероятно, проведут совместное расследование по двум делам

КИЕВ. 30 января. УНН. Украина и Италия, вероятно, проведут совместное расследование по делу Маркива и Рокелле. Об этом заявили Глава МИД Италии Андел Альфано и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

“Я хочу выразить свою личную позицию: во-первых я уверен что юридически будет доказано 100% невиновность. Обычно мы стараемся предоставить всю необходимую помощь, в т. ч. юридическую. Во-вторых мы считаем, и мы к этому готовы, что этот процесс должен осуществляться совместно, поскольку мы открыты для этого”.

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Украина по словам Климкина готова и предоставляет все соответствующие данные и доказательства по делу

“Вы знаете, что судебная система в Италии является не зависимым от правительства .... И я полностью уверен, что судебные органы в Италии примут Украины к расследованию, что это будет двусторонний рассмотрение дела, это будет группа следователей из обеих стран, — отметил глава итальянского МИД, — Обязательно правительство Италии передаст сообщение и подчеркнет важность решения данного вопроса”, - сказал глава МИД Италии А.Альфано.

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Итальянский народ и правительство по его словам также внимательно следит за ходом расследования убийства журналиста Рокелле, отметил Альфано

“Мы понимаем, что результаты этого расследования могут повлиять на мнение обоих народов ... Суд будет докапываться до правды, особенно когда есть такая возможность создать двустороннюю следственную группу”, — отметил он.

Как ранее сообщал, глава МИД Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Анжелина Альфано заявил, что итальянский правительство поддерживает политику санкций против РФ.