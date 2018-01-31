Баскетболист Джетер выступит за Украину в отборе к ЧМ-2019

КИЕВ. 30 января. УНН. Натурализованный разыгрывающий защитник Пух Джетер подтвердил свое желание сыграть в феврале за национальную сборную Украины. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.

Во время зимнего окна отбора на чемпионат мира 2019 защитник Джетер присоединится к сборной Украины. БК “Тяньцзинь” за который выступает спортсмен в чемпионате Китая, несмотря на последние успехи не сможет пробиться в плей-офф и чемпионат для клуба Украинский закончится уже 11 февраля. Поэтому никаких препятствий для того, чтобы Джетер сыграл в матчах со сборными Латвии и Швеции нет.

Статистика Джетера в нынешнем сезоне китайской лиги составляет 29,3 очка, 4,4 подбора и 6 результативных передач в среднем за игру (в Китае, как и в НБА баскетбольные поединки продолжаются 48 минут).

Примечательно, что в сборной Украины Джетер выступал н Евробаскете — 2013 и на чемпионате мира — 2014, на последнем турнире он получил в среднем за игру по 15,4 очка, 3 подбора и делал 5 результативных передач. На Евробаскет в 2013 году показатели Джетера были следующими: 13,5 очков, 3,5 подборов, 4,1 передач.

Заметим, что сейчас сборная Украины занимает второе место в отборочной группе, победив шведов на их площадке и уступив дома фаворитам группы — туркам.

Добавим также, 23 февраля в Риге в рамках отбора на чемпионат мира сборная Украины сыграет со сборной Латвии, а 26 февраля в Киеве будет принимать сборную Швеции.