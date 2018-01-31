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Facebook запретит размещать рекламу криптовалют

Facebook запретит размещать рекламу криптовалют

КИЕВ. 31 января. УНН. Социальная сеть Facebook запретит размещать у себя рекламу криптовалют и бинарных опционов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу соцсети.

“Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, которые вводят в заблуждение или пользуются ложными технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюты”, — говорится в сообщении. Сервис также попросил пользователей сообщать о публикации, нарушающих новые правила.

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Как ранее сообщал УНН, гигант среди социальных сетей Facebook будет делать более приоритетными в лентах пользователей местные новости, позволяя пользователям видеть больше новостей от родных и друзей, и меньше рекламного контента, такого как посты от компаний, брендов и СМИ.

Источник: УНН
Теги: Facebook, криптовалюта
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