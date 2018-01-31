США готовы выйти из иранского соглашения, если страны ЕС откажутся сотрудничать

КИЕВ. 31 января. УНН. США выйдут из иранского соглашения “Совместный всеобъемлющий план действий”, если европейские партнеры не станут работать “над исправлением её недостатков”, сообщил РИА “Новости” представитель госдепа США, передает УНН.

“У нас продолжаются рабочие дискуссии с нашими европейскими партнерами, поскольку мы стремимся решить эти важные вопросы”, — сообщил дипломат, отвечая на вопрос о проведении дискуссий с европейцами по СВПД на этой неделе.

В Госдепе сообщили, что президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что он одобрил продление снятия санкций с Ирана только ради предоставления времени для “исправления жутких недостатков” соглашения.

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“Это последний шанс. В отсутствии таких обязательств от европейских союзников работать с нами над поправками недостатков соглашения, США больше не продолжать режим снятия санкций, чтобы оставаться в иранской ядерной сделке. И если в любое время президент решит, что соглашение недостижима, США выйдут немедленно с ней”, - отметил американских дипломат.

В Госдепе США не стали комментировать, почему на переговоры по “исправлению” ядерного соглашения с Ираном не приглашены представители Россия и Китай, которые входят в “шестерку” международных посредников.

Как ранее сообщал УНН, Соединенные Штаты Америки продолжат работу по блокирование пути для получения Ираном ядерного оружия. Об этом сегодня заявил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе.