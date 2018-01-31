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Куба договорились о поставках нефти из Алжира

Куба договорились о поставках нефти из Алжира

КИЕВ. 31 января. УНН. Алжир и Куба подписали межправительственное нефтяное соглашение. Как сообщило во вторник кубинское агентство Prensa Latina, Алжир обязался поставлять нефть на остров ближайшие три года - с 2019 по 2021 год, передает УНН.

Объем поставок не уточняется. Куба, в свою очередь, обязалась увеличить экспорт медицинских услуг в Алжир, который является главным торговым партнером карибской страны в Африке.

Соглашение было подписано в рамках визита на Кубу алжирской правительственной делегации во главе с министром здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Мухтаром Хазбаляви.

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Как сообщило агентство EFE со ссылкой на алжирские специализированные издания, в 2017 году африканская страна отправила на Кубу 2,1 млн баррелей нефти. Как ожидается, в нынешнем году объем поставок сохранится на том же уровне.

Поставки нефти из Венесуэлы долгое время обеспечивали потребности Кубы примерно на 70%. Однако с 2014 года они сократились на 40%, и карибская страна была вынуждена искать новых поставщиков.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает неприемлемым сохранение американского торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы.

Источник: УНН
Теги: нефть, Куба
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