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"Динамо" усилилось защитником сборной Перу

"Динамо" усилилось защитником сборной Перу

КИЕВ. 31 января. УНН. Киевский ФК “Динамо” подписал контракт с перуанским центральным защитником Карлосом Самбрано, сообщает пресс-служба команды, передает УНН.

В новой команде спортсмен будет выступать под 2-м номером.

Предварительным клубами Самбрано были немецкие “Шальке 04”, “Санкт-Паули” и “Айнтрахт”, российский “Рубин”, а также греческий “ПАОК”.

В нынешнем сезоне провел за “ПАОК” сыграл 6 матчей в греческой Суперлиге и 2 в национальном Кубке Греции. Кроме того, футболист не был заигранным в Лиге Европы.

Примечательно, что на международной арене Самбрано выступает с 2008 года, когда провел свой первый матч за национальную сборную. С тех пор на счету игрока уже 43 матча и 4 гола. Лучшее достижение со сборной — третье место на Копа Америка-2015.

Добавим также, Самбрано стал первым перуанцем в истории “Динамо”. За всю историю чемпионатов Украины в реестре легионеров — всего 5 перуанцев, но сегодня ни один из них уже не играет в Премьер-лиге.

Источник: УНН
Теги: Динамо, Футбол
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