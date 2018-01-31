Тереза ​​Мэй начала официальный визит в Китай

КИЕВ. 31 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй прибыла в город Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), начав официальный визит в КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В ходе своего трехдневного пребывания в Китае глава британского правительства планирует встретиться с рядом представителей высшего китайского руководства. Главная цель данного визита — проведение переговоров по вопросу активизации и оптимизации двусторонней торговли.

Следует отметить, перед поездкой в ​​КНР премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что торговое сотрудничество с Китаем открывает безграничные возможности для британского бизнеса.

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“Наши отношения сейчас более важны, чем когда-либо, поскольку мы стремимся создать новые торговые связи с крупнейшими рынками по всему миру. Более того, средний класс в Китае, как ожидается, достигнет 600 млн человек к 2020 году — больше, чем все население Евросоюза, представляет безграничные возможности для британского бизнеса, — сказала она. — В Китае есть огромные торговые возможности, поэтому мы хотим помочь британским компаниям ими воспользоваться”.

Как ранее сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сосредоточила внимание на вопросах свободной торговли и необходимости, чтобы технические гиганты взяли на себя большую социальную ответственность.