"Ворскла" победила в спарринге сербский клуб

КИЕВ. 31 января. УНН. В рамках тренировочного сбора в Турции полтавская “Ворскла” одержала пятую победу в зимнюю паузу сезона, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

В первой баталии второго тренировочно-учебного сбора в Турции “Ворскле” противостоял клуб бывшего футболиста полтавчан Маркоски — сербский “Напредак”.

Все голы встречи (всего пять) состоялись в течение первого тайма. По украинский коллектив забивали Кулач (10 минута), Гиоргадзе (18) и Кобахидзе (35). По сербов это сделал Лец (13) и Вуканович (27) — 3:2.

Добавим также, 2-го февраля на полтавчан ожидает контрольный поединок с тбилисским “Динамо”.