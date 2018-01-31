Минюст США проводит проверку Apple по факту замедление работы iPhone

КИЕВ. 31 января. УНН. Министерство юстиции США инициировало проверку корпорации Apple по факту замедления работы смартфонов iPhone старых моделей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Подробности расследования неизвестны. Как отмечает издание, проверки Минюста обычно направлены на выявление случаев нарушения закона, но не обязательно означают, что компании могут быть предъявлены какие-то официальные обвинения.

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По данным The Wall Street Journal, аналогичную проверку Apple также проводит комиссия по ценным бумагам и биржам США. Она обычно инициирует рассмотрения в случае подозрений, что та или иная компания скрыла от своих инвесторов часть информации, которая потенциально может отразиться на ее капитале и стоимости акций.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, против компании Apple подали два коллективные иски в США — после того, как техгигант признал, что со временем что замедляет работу старых моделей своих устройств из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность, и их энергии может не хватать, например, при использовании аппаратами в холодную погоду. Корпорация Apple извинилась перед пользователями за то, что целенаправленно замедляла скорость работы старых моделей iPhone. Чтобы избежать внезапных отключений, корпорация внесла изменения в операционную систему iOS, которые замедляют выполнение определенных задач при недостатке ресурсов.

За такой шаг компания подверглась критике. Она принесла извинения потребителям и снизила цену на новые аккумуляторы для старых моделей. Впоследствии Apple сообщила, что выпустит обновление для iOS, которая придаст возможность отключения функции искусственного замедления работы старых устройств в случае недостатка энергии.