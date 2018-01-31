БК "Клипперс" обменял лидера клуба Гриффина в "Детройт"

КИЕВ. 31 января. УНН. В Национальной баскетбольной ассоциации состоялся громкий трансфер между БК “Детройт Пистонс” и “Лос-Анджелес Клипперс”, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

В результате трейда представитель Западной конференции “Клипперс” получил форварда Тобиаса Харриса, защитника Эвери Брэдли и центрового сборной Сербии Бобана Марьяновича и два драфт-пики — первого и второго раунда. Вместе с пятикратным участником Матча всех звезд Блэйк Гриффин в “Пистонс” отправились Брайс Джонсон и центровой Вилли Рид.

В нынешнем сезоне 28-летний Гриффин набирал в среднем за игру регулярного чемпионата 22,6 очка, 8 подборов и 5,4 передачи. По показателям очки ы подбора американец входит в топ-20 в НБА.

Зато форвард Харрис в в текущем сезоне набирает по 18,1 очков и делает 5,1 подбора в среднем за игру. Обменен из “Бостона” летом Брэдли получил по 15,0 очков.

Заметим, что 28-летний Гриффин, выбран на драфте 2009 года под первым номером всю карьеру провел в “Клипперс” (полностью пропустил весь первый сезон из-за травмы колена). Прошлым летом он подписал новый пятилетний контракт на общую сумму 171 млн. Долл.

Добавим также, Гриффина пять раз избирали на Матче всех звезд НБА, признавали новичком года в НБА. Баскетбоилст становился победителем Слэм-данк контеста НБА (2011).