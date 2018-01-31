Новости: Экономика
Среда, 31 января 2018, 05:52 • Самуил Проскуряков
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,00 грн/долл
КИЕВ. 31 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,00 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 января установлены на таком уровне:
28,008791 грн за доллар;
34,789719 грн за евро;
0,497570 грн за российский рубль;
39,565244 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 30 января, курс всех валют уменьшился.
Источник: УНН
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