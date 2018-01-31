КИЕВ. 31 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,00 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 января установлены на таком уровне:

28,008791 грн за доллар;

34,789719 грн за евро;

0,497570 грн за российский рубль;

39,565244 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 30 января, курс всех валют уменьшился.