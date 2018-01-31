Трамп назвал Россию и Китай угрозами экономике и ценностям США

КИЕВ. 31 января. УНН. РФ и КНР на данном этапе соперниками Соединенных Штатов Америки, которые бросают вызов американским интересам, экономике и ценностям, утверждал президент Дональд Трамп, выступая во вторник со своим первым ежегодным посланием к Конгрессу США “О положении страны”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на онлайн-трансляцию CNN.

“В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям”, — сказал хозяин Белого дома.

Трамп добавил, что Соединенным Штатам следует модернизировать и перестроить свой ядерный арсенал.

“<...> Мы должны модернизировать и перестроить свой ядерный арсенал, надеясь на то, что нам никогда не придется его применять, но делая его настолько <...> мощным, чтобы он сдержал любые акты агрессии”, — сказал руководитель американской администрации.

При этом он считает недостижимой на данном этапе истории идею обеспечения безъядерного мира. “Возможно, в будущем наступит волшебный момент, когда страны мира объединятся, чтобы ликвидировать ядерное оружие. К сожалению, мы до этого еще не дошли”, - заявил хозяин Белого дома.

Президент США также высказался против урезания военного бюджета США. “Я прошу Конгресс США прекратить практику урезания военного бюджета США и полностью финансировать наших военных”, — отметил он.

Как ранее сообщал УНН, разработка новых образцов ядерного оружия “малой мощности” увеличит риск войны США с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, пишет один из трех крупнейших еженедельных журналов США “Newsweek”.