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За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий ВСУ

За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий ВСУ

КИЕВ. 31 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” три раза нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще двое — получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“На Донецком направлении враг, с 82-мм минометов и гранатометов, вел огонь по позициям наших защитников неподалеку Песков. На Приазовье минометы калибра 82-мм были применены противником вблизи Лебединского, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие — у Водяного”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 3 обстрела сил АТО со стороны сепаратистов.

Среди военнослужащих ВСУ есть потери. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое — получили ранения.

Как ранее сообщал УНН, в ближайшие дни в Донбассе возможные вооруженные провокации со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Источник: УНН
Теги: зона АТО
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