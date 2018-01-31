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Глава МИД Италии сегодня посетит Донбасс

Глава МИД Италии сегодня посетит Донбасс

КИЕВ. 31 января. УНН. Глава МИД Италии Анжелина Альфано сегодня посетит Донбасс. Об этом он сказал 30 января во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

Анжелина Альфано отметил, что ОБСЕ (действующим председателем которой он является) обеспокоена гуманитарной ситуацией на востоке Украины.

“Именно поэтому мы завтра посетим Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию, которая там происходит”, — отметил министр.

Напомним, главы МИД Украины и Италии Павел Климкин и Анжелина Альфано обсудили расширение потенциала миссии ОБСЕ в Украине.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Италия
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