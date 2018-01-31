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В Южной Калифорнии вертолет упал на дом

В Южной Калифорнии вертолет упал на дом

КИЕВ. 31 января. УНН. Три человека погибли во вторник при падении вертолета на дом в городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния). Как сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя городской полиции Дженнифер Манзеллу, вертолет Robinson 44, на борту которого находились четыре человека, вылетел из аэропорта им. Джона Уэйна и упал примерно в полутора километрах от него, передает УНН.

По предварительным данным, все трое погибших находились в вертолете. Четвертый из находившихся на борту получил травмы, также пострадал человек, оказавшийся рядом с местом падения. Об их состоянии не сообщается.

Расследование инцидента ведут федеральное авиационное управление и национальный совет по безопасности на транспорте.

Как ранее сообщал УНН, американский военный вертолет Apache разбился в Калифорнии во время тренировочной миссии в гарнизоне Форт Ирвин, штат Калифорния.

Источник: УНН
Теги: США, вертолет
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