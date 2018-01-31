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В "Киевпастрансе" не могут сказать, когда фуникулер возобновит свою работу

В "Киевпастрансе" не могут сказать, когда фуникулер возобновит свою работу

КИЕВ. 31 января. УНН. В КП "Киевпастранс" пока не могут сказать, когда именно возобновит свою работу столичный фуникулер. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

"Сейчас работники "Киевпастранса" продолжают ремонтные работы на фуникулере. После замены пружины, которая вышла из строя, было принято решение заменить другую. Когда именно фуникулер сможет возобновить свою работу, пока сказать трудно", - сообщили в пресс-службе.

Добавим, что работу фуникулера возобновили после 16:00.

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Как сообщал УНН, с 7:00 31 января не работает столичный фуникулер.

Источник: УНН
Теги: Киев, Киевпастранс, ремонт, фуникулер
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