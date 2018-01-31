Аграрии в течение 2017 года собрали 61,3 млн тонн зерна

КИЕВ. 31 января. УНН. Урожай зерна в Украине по итогам 2017 года составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году, но без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстатистики, в частности, аграрии намолотили в прошлом году пшеницы - 26,1 млн тонн при урожайности 41,1 ц/га, кукурузы - 24,1 млн тонн (54,4 ц/га), ячменя - 8,3 млн тонн (33,1 ц/га), ржи - 506,8 тыс. тонн (29,7 ц/га), овса - 471,1 тыс. тонн (23,9 ц/га), гречихи - 180,3 тыс. тонн (9,8 ц/га).

Кроме того, отмечается, что подсолнечника было собрано 12,2 млн тонн при средней урожайности 20,1 ц/га.

Как сообщал УНН, экспорт украинских аграрных и пищевых товаров в 2017 году составил более 17,9 млрд долларов, увеличившись на 16,3% по сравнению с 2016 годом.