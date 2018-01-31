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"Карпаты" усилились двумя колумбийскими нападающими

"Карпаты" усилились двумя колумбийскими нападающими

ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 января. УНН. Львовские "Карпаты" заключили контракты с двумя атакующими игроками из Колумбии. Об этом сообщили в пресс-сулжба львовских "Карпат", передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, 21-летний Джонатан Бедойя может сыграть как на фланге, так и на позиции “десятки”. Три года назад он переехал из Колумбии в Испанию, где играл за молодежную команду барселонского “Эспаньола”, а также проходил сборы с основой. В “Карпатах” Бедойя будет играть под седьмым номером.

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Также по данным пресс-службы, 20-летний Маурисио Кортес — скоростной форвард, выступавший за колумбийские клубы “Ла Экидад” и “Индепендьенте Медельин”. Новичок получил футболку с девятнадцатым номером.

“Оба исполнителя уже прибыли в лагерь "Карпат" в турецком Белеке и провели с командой несколько тренировок”, — отметили в пресс-службе “львов”.

Источник: УНН
Теги: футбол, Карпаты
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