Назначен новый член наблюдательного совета "Укроборонпрома"

КИЕВ. 31 января. УНН. Кабинет Министров Украины назначил нового члена наблюдательного совета — представителя правительства Государственного концерна “Укроборонпром”. Им стал американец доктор Энтони Тетер. Соответствующее решение было принято на заседании 31 января, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что с 2001 по 2009 Энтони Тетер занимал должность Директора Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA), обеспечивая управление инновационными и высокодоходными проектами Агентства.

Сейчас Энтони Тетер является членом нескольких консультативных и совещательных советов и ведущим членом Совета по конкурентоспособности США (г. Вашингтон).

Энтони Тетер служил в Вооруженных Силах США, в Офисе национальной политики контроля над наркотиками. Имеет ученые степени бакалавра по электротехнике Политехнического института Ренсселера, магистра и доктора философии по электротехнике Стэнфордского Университета.

С августа 2016 года Энтони Тетер реализовывал управленческие проекты по долгосрочному развитию в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Напомним, председателем наблюдательного совета государственного концерна “Укроборонпром” выбрали ректора Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени И.Сикорского” Михаила Згуровского.