Сенаторы ожидают объяснений от администрации Трампа о санкциях против России

КИЕВ. 31 января. УНН. 20 сенаторов-демократов обратились письмом к госсекретарю США Рексу Тиллерсону, в котором хотят получить объяснение, почему не были введены новые санкции против России. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

В письме демократы выразили обеспокоенность тем, что администрация Трампа не ввела новые санкции, предусмотренные "Законом о противодействии соперникам Америки путем санкций" (CAATSA). Закон был принят шесть месяцев назад подавляющим большинством голосов в Конгрессе.

В письме сенаторы напомнили, что закон был разработан в ответ на вмешательство России в выборы в США 2016 и продолжение агрессии России в Украине. Закон имеет целью сдерживать будущее агрессивное поведение России.

"Без введения новых санкций в рамках полномочий, предоставленных CAATSA, США остались уязвимыми к резких действий российского правительства на ноябрьских выборах в Конгресс США", - говорится в письме.

Напомним, Министерство финансов США представило Конгрессу "кремлевский доклад", в нем 210 имен.