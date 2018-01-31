Прокуратура выявила нарушения в работе патрульной полиции Львовской области

ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 января. УНН. Прокуратура выявила нарушения в Управлении патрульной полиции во Львовской области. В частности допускались отдельные случаи задержаний лиц без оформления протоколов о совершении ими административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области, передает УНН.

“Прокуратура Львовской области провела проверку в Управлении патрульной полиции во Львовской области Департамента патрульной полиции по соблюдению ответственными работниками конституционных прав и свобод граждан при применении к ним мер принудительного характера за совершение административных правонарушений”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульными полиции допускались отдельные случаи задержаний лиц без оформления протоколов о совершении ими административных правонарушений.

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“К примеру, 27.04.2017, должностным лицом УПП в Львове совершено административное задержание гражданина и доставлен в служебное помещение одного из отделов Нацполиции для установления личности и пресечения правонарушения. Впоследствии задержанный был освобожден, а протокол о совершенном им правонарушении не составлен. Также выявлены факты применения к лицам административного задержания без обоснованных на то оснований”, - отметили в прокуратуре.

Как отметили в прокуратуре, если лицо не совершило правонарушение, то и задерживать ее, согласно действующему законодательству, не разрешено.

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Кроме этого, выяснилось, что патрульными не совершалось разъяснения задержанным лицам, совершившим административные правонарушения, их прав и обязанностей, предусмотренных ст.268 КУоАП и ст.ст.55, 56, 59, 63 Конституции Украины, и, в частности, порядка проведения личных осмотров. Стоит отметить, что были случаи несообщение родственникам о задержании лиц, в том числе более чем на 3 часа, а также нарушение их прав на защиту. Для устранения указанных нарушений, прокуратура области внесла руководству Управления патрульной полиции во Львовской области указание, которая в настоящее время находится на рассмотрении. В патрульной полиции города Львова пока немногословны.

“Служебное расследование продолжается по каждому из этих фактов”, — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий..