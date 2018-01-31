Супрун хочет уничтожить историю украинцев, чтобы уничтожить самых украинцев - эксперт

КИЕВ. 31 января. УНН. Уничтожив историю народа проще уничтожить и сам народ. Именно это делает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Свободного профсоюза медицинских работников Олег Панасенко, комментируя ситуацию вокруг заявления Супрун о ненужности тратить средства на ребальзамирование тела выдающегося врача Николая Пирогова, если эти средства можно направить на закупку медикаментов.

Панасенко отметил, что в течение 2016-17 годов было выделено достаточно средств на закупку лекарств, но эти средства ушли, а лекарств украинцы так и не получили.

"Супрун цинично уничтожает украинцев. Она украла у нас 8 млрд грн при закупке лекарственных средств у международных организаций. Мы, украинцы, налогоплательщики, оплатили их, а лекарств так и не получили. Два миллиарда за 2016 год и шесть миллиардов за 2017 год. Средств достаточно должно быть и на лекарства, и на ребальзамирование тела ученого", - подчеркнул он.

По мнению Панасенко, и.о. министра здравоохранения уничтожает украинцев.

"К ней же сейчас очень много вопросов и по поводу вакцин, и по вопросам сохранения врачебных учреждений, и почему наши медики не нужны государству, а за границей их охотно берут на работу. Так вот, она начала не только уничтожать реалии, нас украинцев, а теперь еще взялась и за историю. Ведь если нет истории, то нет и будущего. Ее планы очевидны - она ​​хочет уничтожить украинцев", - считает Панасенко.

Напомним, и.о. министра Ульяна Супрун на своей странице в социальной сети Facebook проводит опрос по поводу того нужно ли ребальзамировать тело выдающегося врача Пирогова (стоимость процедуры 199 034 грн) или направить эти средства на закупку лекарств, например, для лечения острого лейкоза.

Напомним, вокруг международной закупки лекарств неоднократно возникали скандалы. В частности речь идет о поставках лекарств для онкобольных детей. Такие лекарства поставлялись в Украину с чрезвычайно коротким сроком годности и врачи просто не успевали их использовать и вынуждены были списывать.