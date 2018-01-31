Луна полностью погрузился в тень Земли

КИЕВ. 31 января. УНН. Наступила фаза полного затмения Луны - она стала красно-бурой и полностью погрузилась в тень Земли, передает УНН со ссылкой на данные NASA.

"Земля находится прямо между Солнцем и Луной, делая лунную поверхность красной", - говорится в сообщении.

Как отмечается, красный оттенок, который появился на Луне - это так называемая "кровавая Луна". Его обусловила тень Земли на Луне во время лунного затмения.

Напомним, жители Земли 31 января могут наблюдать уникальное тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубая Луна" и "кровавая Луна" - лунное затмение.