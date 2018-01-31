Новости: Новости Мира
Среда, 31 января 2018, 16:33 • Юлия Шрамко
Луна полностью погрузился в тень Земли
КИЕВ. 31 января. УНН. Наступила фаза полного затмения Луны - она стала красно-бурой и полностью погрузилась в тень Земли, передает УНН со ссылкой на данные NASA.
"Земля находится прямо между Солнцем и Луной, делая лунную поверхность красной", - говорится в сообщении.
Как отмечается, красный оттенок, который появился на Луне - это так называемая "кровавая Луна". Его обусловила тень Земли на Луне во время лунного затмения.
Напомним, жители Земли 31 января могут наблюдать уникальное тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубая Луна" и "кровавая Луна" - лунное затмение.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час